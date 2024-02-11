Диетологи предлагают использовать натуральный кофе в качестве средства борьбы с ожирением

Ожирение становится проблемой мирового масштаба, и поиск эффективных методов похудения становится все более актуальным.

Ученые пришли к выводу, что для достижения пользы от кофе необходимо употреблять четыре чашки в день. Это было показано на примере эксперимента с участниками, имеющими избыточный вес и низкую чувствительность к инсулину. После полугодового периода потребления кофе участники действительно сжигали жировую ткань, потеряв около 4%.

Эффект объясняется тем, что кофеин ускоряет обмен веществ, что способствует снижению жировых отложений. Однако следует учитывать, что чрезмерное потребление кофе может вызвать негативные последствия для здоровья, такие как аритмия, проблемы с ЖКТ, обезвоживание и нервное истощение.

Важно также помнить о правильном времени употребления кофе. Натощак он может повысить кислотность желудочного сока, а употребление перед едой может снизить пищевую ценность приема пищи.

Таким образом, умеренное употребление кофе без добавления сахара и молока, в определенное время после еды или приема лекарств, с сопровождением его водой, может помочь избежать негативных последствий и получить максимальную пользу от этого напитка в борьбе с лишним весом, сообщает В Татарстане.