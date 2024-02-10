Сомнологи исследовали влияние кофеина на организм после бессонной ночи

Исследование, проведенное сомнологами, выявило, что кофеин способен частично компенсировать недостаток сна, улучшая концентрацию внимания после бессонной ночи. Однако, несмотря на повышение работоспособности, кофеин не улучшает способность решать сложные когнитивные задачи и не сокращает количество ошибок.

Эксперименты с дневным сном также показали, что короткая дремота может облегчить состояние, но не улучшает когнитивные функции.

Ученые подчеркивают, что ничто не заменит адекватного ночного сна для поддержания оптимальной работоспособности, сообщает Planet Today.