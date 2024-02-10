Сомнологи исследовали влияние кофеина на организм после бессонной ночи

Исследование, проведенное сомнологами, выявило, что кофеин способен частично компенсировать недостаток сна, улучшая концентрацию внимания после бессонной ночи. Однако, несмотря на повышение работоспособности, кофеин не улучшает способность решать сложные когнитивные задачи и не сокращает количество ошибок.
Эксперименты с дневным сном также показали, что короткая дремота может облегчить состояние, но не улучшает когнитивные функции.
Ученые подчеркивают, что ничто не заменит адекватного ночного сна для поддержания оптимальной работоспособности, сообщает Planet Today.
Ученые из университета Ньюкасла выявили оптимальные методы хранения и приготовления яиц
Ученые обнаружили, что хранение яиц при комнатной температуре способствует сохранению большего количества витамина D по сравнению с охлаждением в холодильнике. При сублимационной сушке яиц также сохраняется высокий уровень витамина D3.
Норвегия собирается готовиться к войне с Россией
Ранее в НАТО также заявили о необходимости подготовки к войне с Россией.
Ученые провели исследование льда в Антарктиде
Исследование проведенное учеными из Кембриджского университета и Британской антарктической службы обнаружило, что около 8 тысяч лет назад в Западной Антарктиде произошло быстрое истончение ледяного покрова.
Анна Попова заявила об отсутствии значимого риска от коронавируса для здоровья людей
На лекции "Подвиг во имя жизней" на выставке "Россия" глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что на сегодняшний день коронавирус не несет значимого риска для жизни и базового состояния здоровья людей.