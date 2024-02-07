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Гастроэнтеролог Харитонов опроверг распространенное мнение о вреде употребления кофе натощак
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:13

Гастроэнтеролог Харитонов опроверг распространенное мнение о вреде употребления кофе натощак

Гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Андрей Харитонов, опровергает распространенное мнение о вреде употребления кофе, кислых яблок и цитрусовых натощак для слизистой желудка.

Он отмечает отсутствие исследований, подтверждающих вред продуктов с повышенной кислотностью, за исключением искусственных химических соединений.

Харитонов также утверждает, что острая пища, включая острый перец, не наносит значительного вреда слизистой оболочке и может даже улучшать ее состояние за счет активации микроциркуляции, сообщает МИР24.

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