Американские ученые рассказали, как кофе влияет на печень

Ученые провели исследование с участием 4,5 тысяч американских граждан и пришли к выводу, что кофеин, содержащийся в кофе, положительно влияет на здоровье печени. Исследование показало, что кофеин приостанавливает развитие фиброза печени.
С использованием эластометрии, ученые оценили степень фиброза печени, определяя ее эластичность. Оказалось, что кофе не влияет напрямую на степень ожирения печени, но предотвращает развитие фиброза и снижает его жесткость, особенно при употреблении более 3 чашек в день.
Крупное исследование в Великобритании подтвердило, что употребление трех и более чашек кофе в день снижает риск развития хронических заболеваний печени на 20%, а также смерти от этих заболеваний на 49%, сообщает SM.News.
Китайский вакуумный поезд установил рекорды скорости
Недавно проведенные испытания нового вакуумного поезда на магнитной подушке в Китае привели к достижению высочайших скоростей в истории данного вида транспорта — более 623 км/ч. Испытания проводились в низковакуумной трубе длиной два километра, что делает ее самой длинной в мире.
Китайские ученые представили инновационный метод предсказания землетрясений
Ученые основываются на наблюдениях за поведением животных, которые становятся беспокойными и меняют свои места обитания перед землетрясениями. Специальные датчики и системы наблюдения записывают и анализируют данные, что позволяет ученым создать модель предсказания на несколько дней вперед.
Исследование биологов выявило сходства в невербальном общении между человеком и приматами
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Нейробиолог Орехова подчеркнула, что аутизм на 70-90% зависит от генетики
Российский нейробиолог Елена Орехова отметила отсутствие единого нарушения у людей с аутизмом и подчеркнула, что расстройство может быть результатом различных нарушений. МРТ-сканирование не выявляет патологии, но магнитная энцефалография может помочь "локализовать" активность мозга.