Американские ученые рассказали, как кофе влияет на печень

Ученые провели исследование с участием 4,5 тысяч американских граждан и пришли к выводу, что кофеин, содержащийся в кофе, положительно влияет на здоровье печени. Исследование показало, что кофеин приостанавливает развитие фиброза печени.

С использованием эластометрии, ученые оценили степень фиброза печени, определяя ее эластичность. Оказалось, что кофе не влияет напрямую на степень ожирения печени, но предотвращает развитие фиброза и снижает его жесткость, особенно при употреблении более 3 чашек в день.

Крупное исследование в Великобритании подтвердило, что употребление трех и более чашек кофе в день снижает риск развития хронических заболеваний печени на 20%, а также смерти от этих заболеваний на 49%, сообщает SM.News.