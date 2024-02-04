Шведские специалисты назвали самый опасный вид кофе

Исследование Гетеборгского университета в Швеции опубликованное в журнале The European Journal of Preventive Cardiology выявило, что нефильтрованный кофе, приготовленный через френч-пресс, представляет наибольший риск для здоровья сердца.

Анализ данных о почти 509 тысячах жителей Норвегии показал, что употребление фильтрованного кофе связано со снижением риска ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у женщин. Самый низкий уровень смертности был у людей, употребляющих от одной до четырех чашек фильтрованного кофе в день. В то же время кофе, приготовленный через френч-пресс, имеет высокую концентрацию веществ, повышающих уровень холестерина в крови, в 30 раз превышающую содержание этих веществ в фильтрованном кофе, сообщает Газета.Ру.