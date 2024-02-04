Шведские специалисты назвали самый опасный вид кофе

Исследование Гетеборгского университета в Швеции опубликованное в журнале The European Journal of Preventive Cardiology выявило, что нефильтрованный кофе, приготовленный через френч-пресс, представляет наибольший риск для здоровья сердца.
Анализ данных о почти 509 тысячах жителей Норвегии показал, что употребление фильтрованного кофе связано со снижением риска ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у женщин. Самый низкий уровень смертности был у людей, употребляющих от одной до четырех чашек фильтрованного кофе в день. В то же время кофе, приготовленный через френч-пресс, имеет высокую концентрацию веществ, повышающих уровень холестерина в крови, в 30 раз превышающую содержание этих веществ в фильтрованном кофе, сообщает Газета.Ру.
Ученые из Калифорнийского университета объяснили происхождение пирамиды, найденной в Антарктиде
Ученые из Калифорнийского университета опровергли существование пирамиды в горах Антарктиды, представив ее как гору пирамидальной формы. Ранее появились сообщения о пирамидообразных структурах на спутниковых снимках горного массива Эллсуорт.
Ученые обнаружили на пляже в Марокко следы человека, возраст которых составляет около 90 тысяч лет
Это одни из старейших и наилучшим образом сохранившихся следов человека в мире. Всего было найдено 85 хорошо сохранившихся человеческих следов, впечатанных в песчаный пляж. Анализ показал, что эти следы были оставлены примерно 90 тысяч лет назад, что делает их одними из древнейших в мире.
Гастроэнтеролог высказал мнение о воздействии молока на организм
Вопрос о том, успокаивает ли молоко желудок, рассмотрен гастроэнтерологом из клиники "Хадасса" в Международном медицинском кластере Сколково. Молоко, несмотря на свои питательные качества, может оказывать негативное воздействие на организм.
Отказ от вредных пищевых привычек становится ключевым фактором для поддержания здоровья и стройности
Вредные привычки не только способствуют набору лишнего веса, но также приводят к преждевременному старению и развитию болезней. Улучшение пищевого поведения возможно благодаря простым советам, включая ведение дневника питания, анализ которого позволяет выявить вредные привычки и оптимизировать рацион.