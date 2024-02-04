Ученые сообщают, что кофе может помочь в сжигании калорий

Исследование, проведенное специалистами из компании The Nutrition Twins и описанное в New York Post (NYP), выявило, что употребление кофе перед едой может снизить количество потребляемых калорий. Они обнаружили, что хлорогеновая кислота в кофе может усилить процесс сжигания жира. Предполагается, что употребление четырех чашек кофе в день может снизить объем жира в организме на четыре процента. Однако важно учесть, что эксперты рекомендуют употреблять кофе без добавления сахара.

Исследователи подчеркивают, что добавление сливок, цельного молока или сахара в кофе может компенсировать эффект сжигания калорий. Это важное замечание для тех, кто стремится использовать кофе для снижения калорийного потребления. Также отмечается, что употребление больших количеств кофе может вызвать побочные эффекты, поэтому необходимо поддерживать баланс и избегать возможного вреда для организма, сообщает Центральная Служба Новостей.