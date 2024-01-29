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Врач Каримова выразила свое мнение относительно употребления кофе
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:16

Врач Каримова выразила свое мнение относительно употребления кофе

Врач-терапевт Айсулу Каримова высказывает предупреждение относительно употребления кофе беременными и кормящими женщинами, подчеркивая потенциальный риск для здоровья будущих малышей. Врач отмечает, что хотя кофе имеет полезные свойства, в определенных ситуациях он может вызвать заболевания или недуги. В частности, гипертоникам рекомендуется ограничивать употребление кофеина из-за его способности вызывать сосудистый спазм.

Интересно, что люди с гипотонией, наоборот, предпочитают кофе по сравнению с чаем.

Врач указывает на рекомендуемую дневную норму кофеина, которая составляет не более 400 миллиграмм, эквивалентно трем-пяти чашкам кофе в день. Важно учитывать индивидуальные особенности организма при определении личной дозы кофеина, так как у некоторых людей уже небольшое количество может вызвать негативные реакции, сообщает МедиаПоток.

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