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Исследователи выделили полезные свойства кофе, благоприятно влияющие на здоровье человека
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 22:35

Исследователи выделили полезные свойства кофе, благоприятно влияющие на здоровье человека

Одним из наиболее популярных свойств кофе является омолаживающий эффект на кожу. Кофе содержит антиоксиданты, которые защищают кожу от воздействия вредных частиц, а также способствует выработке гормона радости — дофамина.

Регулярное, умеренное употребление кофе снижает риск депрессивных состояний, предоставляя ощущение бодрости, но не вызывая бессонницу у большинства людей. Также отмечено, что люди, употребляющие кофе в разумных количествах, имеют на 11% меньший риск заболеваний сердца, хотя чрезмерное потребление может снизить эффективность обмена веществ.

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