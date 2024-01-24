Исследователи выделили полезные свойства кофе, благоприятно влияющие на здоровье человека

Одним из наиболее популярных свойств кофе является омолаживающий эффект на кожу. Кофе содержит антиоксиданты, которые защищают кожу от воздействия вредных частиц, а также способствует выработке гормона радости — дофамина.
Регулярное, умеренное употребление кофе снижает риск депрессивных состояний, предоставляя ощущение бодрости, но не вызывая бессонницу у большинства людей. Также отмечено, что люди, употребляющие кофе в разумных количествах, имеют на 11% меньший риск заболеваний сердца, хотя чрезмерное потребление может снизить эффективность обмена веществ.
Ученые из Вашингтонского университета изучили содовое озеро
Ученые из Вашингтонского университета провели исследование содового озера в западной Канаде и пришли к выводу, что подобные водоемы могли служить колыбелями первой жизни на Земле примерно 4 миллиарда лет назад.
ЕС: Киев может рассчитывать на еще одну финансовую поддержку
Украинцы могут рассчитывать на 50 миллиардов евро, говорится в сообщении.
Гастроэнтеролог Феклистова опровергла распространенный миф о возможности "почистить печень" с использованием диеты
По мнению специалиста, идея о чистке печени с помощью яблок, сельдерея, лимонов или других продуктов является ошибочной. Печень представляет собой химическую лабораторию, обладающую сложными биохимическими процессами, в том числе процессом детоксикации, который не поддается внешнему воздействию.
Биотехнолог Золотарева сообщила о потенциальной опасности губок для мытья посуды
Биотехнолог и старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, Мария Золотарева, предупредила о потенциальной опасности поролоновых губок для мытья посуды, подчеркивая, что они создают идеальные условия для размножения бактерий.