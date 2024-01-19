Врач Ли рекомендует употребление кофе для смягчения симптомов мигрени, вызванной холодом

Врач-фармацевт Дебора Ли высказала свою рекомендацию в интервью с Daily Mirror, отмечая, что зимой пациенты с мигренью чаще сталкиваются с болями из-за постоянных перепадов температуры.
Эксперт утверждает, что такие мигрени обычно проявляются болями в области шеи и плеч. Для облегчения приступа, Ли предлагает употребить горячий кофе, поясняя, что кофеин поможет усвоению других препаратов и быстрому снятию болезненного спазма, сообщает Общественная Служба Новостей.
Германию назвали "утомленным человеком", которому требуется чашка кофе
Министр финансов Германии Кристиан Линднер охарактеризовал свою страну как "утомленного человека" в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Пакистан созвал заседание из-за напряженности с Ираном
Руководство Пакистана и члены правительства намерены провести заседание комитета национальной безопасности в связи с усилением напряженности с Ираном.
Концертный директор Васильев: Аллегрова просила 10 млн рублей за частные вечеринки
Выступает артистка и сейчас, но крайне редко. За ее выступление придется хорошо раскошелиться. Как рассказал Prozvezd ее концертный директор Валерий Васильев, выступление Аллегровой на частных вечеринках обойдется порядка 10 млн рублей.
Эксперты: холодный чай может привести к образованию камней в мочеполовой системе человека
Холодный чай, хотя и считается полезным напитком для здоровья, может привести к образованию камней в мочеполовой системе человека из-за содержания в нем оксалатов. Эксперты по питанию и медицине подчеркивают, что оксалаты играют ключевую роль в формировании камней в организме.