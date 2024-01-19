Врач Ли рекомендует употребление кофе для смягчения симптомов мигрени, вызванной холодом

Врач-фармацевт Дебора Ли высказала свою рекомендацию в интервью с Daily Mirror, отмечая, что зимой пациенты с мигренью чаще сталкиваются с болями из-за постоянных перепадов температуры.

Эксперт утверждает, что такие мигрени обычно проявляются болями в области шеи и плеч. Для облегчения приступа, Ли предлагает употребить горячий кофе, поясняя, что кофеин поможет усвоению других препаратов и быстрому снятию болезненного спазма, сообщает Общественная Служба Новостей.