Ученые сообщают: кофе защищает от Альцгеймера и Паркинсона

Кофе, согласно исследованиям итальянских ученых, проявляет защитный эффект против Альцгеймера и Паркинсона. Опубликованный научный обзор подчеркивает нейропротекторные свойства кофе и его биологически активных соединений.
Регулярное употребление кофе, особенно с умеренным содержанием кофеина, связано с существенным снижением риска развития болезни Альцгеймера на 65% и болезни Паркинсона на 29%. Научные исследования также выделяют другие биологически активные вещества в кофе, такие как полифенолы и терпеноиды, которые оказывают положительное воздействие на нейронную защиту и противовоспалительные процессы. Важно отметить, что польза кофе зависит от дозировки, и рекомендуемая ежедневная доза составляет до 3-4 чашек, сообщает Аргументы И Факты.
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