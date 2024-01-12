Ученые сообщают: кофе защищает от Альцгеймера и Паркинсона

Кофе, согласно исследованиям итальянских ученых, проявляет защитный эффект против Альцгеймера и Паркинсона. Опубликованный научный обзор подчеркивает нейропротекторные свойства кофе и его биологически активных соединений.

Регулярное употребление кофе, особенно с умеренным содержанием кофеина, связано с существенным снижением риска развития болезни Альцгеймера на 65% и болезни Паркинсона на 29%. Научные исследования также выделяют другие биологически активные вещества в кофе, такие как полифенолы и терпеноиды, которые оказывают положительное воздействие на нейронную защиту и противовоспалительные процессы. Важно отметить, что польза кофе зависит от дозировки, и рекомендуемая ежедневная доза составляет до 3-4 чашек, сообщает Аргументы И Факты.