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Врачи-неврологи Берк и Уилхор предупредили о возможности вызова мигрени определенными продуктами
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 22:55

Врачи-неврологи Берк и Уилхор предупредили о возможности вызова мигрени определенными продуктами

Врачи-неврологи Томас Берк и Даниэль Уилхор предупредили о возможности вызова мигрени определенными продуктами, включая алкоголь (особенно красное вино), некоторые сорта сыра, шоколад и кофе.

Эти продукты могут стать триггерами из-за содержания тирамина, который формируется в процессе брожения или гниения.

Другие потенциальные провокаторы мигрени - шоколад и мясные деликатесы, богатые солью и нитратами. Пациентам рекомендуется ограничивать потребление кофе до одной чашки в день, употреблять его в одно и то же время, чтобы избежать нарушений ритуалов, и изучать индивидуальные триггеры для минимизации риска мигрени. Важно обратиться к врачу для определения причин и эффективного лечения мигрени, сообщает NVL.

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