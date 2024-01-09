Диетологи выделяют определенные продукты для борьбы с усталостью без использования кофе

Орехи выделяются как отличный источник энергии, благодаря высокому содержанию витамина B и натуральных жиров. Зеленый чай также считается полезным, снижая уровень стресса и усталости, а также повышая концентрацию внимания за счет кофеина и л-теанина.

Для поддержания бодрости рекомендуется употребление апельсинов, содержащих витамин C и антиоксиданты для стимуляции иммунной системы. Горький шоколад является эффективным естественным энергетиком, стимулируя выработку эндорфинов и поднимая настроение.

Дыня также рассматривается диетологами как менее очевидный, но эффективный продукт для борьбы с усталостью и повышения энергии, благодаря витаминам А и C, сообщает Центральная Служба Новостей.