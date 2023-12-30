Ученые из Орегонского университета раскрывают тайну приготовления вкусного кофе

Ученые из Орегонского университета раскрыли тайну влияния электростатического заряда на вкус кофе. Электризация частиц кофе во время помола приводит к образованию комков при заваривании, что уменьшает аромат и вкус напитка.

Исследователи предложили решение — добавление небольшого количества воды к зернам перед помолом. Этот метод, впервые примененный бариста, увеличивает экстракцию ароматических веществ на 10%, делая кофе более насыщенным. Рекомендуется использовать этот подход при приготовлении эспрессо и фильтрованного кофе, сообщает Аргументы И Факты.