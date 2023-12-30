Ученые из Орегонского университета раскрывают тайну приготовления вкусного кофе

Ученые из Орегонского университета раскрыли тайну влияния электростатического заряда на вкус кофе. Электризация частиц кофе во время помола приводит к образованию комков при заваривании, что уменьшает аромат и вкус напитка.
Исследователи предложили решение — добавление небольшого количества воды к зернам перед помолом. Этот метод, впервые примененный бариста, увеличивает экстракцию ароматических веществ на 10%, делая кофе более насыщенным. Рекомендуется использовать этот подход при приготовлении эспрессо и фильтрованного кофе, сообщает Аргументы И Факты.
Индийские ученые обнаружили ключевой механизм скрытого туберкулеза
Ученые Индийского института науки обнаружили ключевой механизм скрытого туберкулеза, инфекционного заболевания, вызванного микобактериями группы Mycobacterium Tuberculosis (Mtb). Результаты исследования, опубликованные в Science Advances, раскрывают, как Mtb может долговременно выживать в организме, оставаясь невидимым для иммунной системы десятилетиями.
В Аргентине зафиксирован первый случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом с 1996 года
ВОЗ сообщает, что речь идет о редком вирусном заболевании, передающемся комарами, и группа риска включает людей, участвующих в мероприятиях на свежем воздухе в эндемичных районах или там, где активны вспышки заболеваний среди животных.
В процессорах iPhone выявлена критическая уязвимость
В процессорах iPhone выявлена критическая уязвимость с кодом CVE-2023-38606, представляющая собой неиспользуемую аппаратную функцию, вероятно, предназначенную для тестирования или отладки. Обнаружение произошло благодаря исследованиям "Лаборатории Касперского".
Создана технология беспроводной связи через видимый свет
Ученые из Южной Кореи, представляющие Пхонханский университет науки и технологий, разработали метод передачи данных через видимый свет.