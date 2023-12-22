Ученые из Финляндии разработали инновационный вид кофе

Ученые из Финского государственного научно-исследовательского центра (VTT) в Эспоо разработали инновационный вид кофе под названием Beanless Coffee (кофе без зерен). Этот продукт получен из клеток кофейного дерева и обжаривается при использовании лазерных лучей. Руководитель исследования, Хайко Ришер, отметил, что получившийся кофе на 80% похож по вкусу на традиционный.
Процесс приготовления этого кофе требует применения новых технологий, включая обжаривание с использованием лазеров. Исследователи выражают надежду, что их инновационная разработка привлечет внимание производителей. Однако получение статуса пищевого продукта для лабораторного кофе может занять около четырех лет, сообщает ТАСС.
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