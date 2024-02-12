Врачи призывают россиян ограничить употребление кофе на завтрак

Эксперты эндокринологии выразили опасения относительно употребления кофе на завтрак и призвали ограничить его потребление. Несмотря на популярность этого напитка, его излишнее употребление может негативно сказаться на здоровье.
Регулярное потребление кофе приводит к привыканию организма к нему, что может вызвать головные боли, слабость и сонливость при отказе от напитка. Уменьшение дозировки и реже употребление кофе могут помочь снизить толерантность к кофеину.
Тем не менее, чрезмерное потребление кофеина может привести к бессоннице, тревожности и другим нежелательным последствиям. Некоторые люди также могут быть более чувствительны к кофеину, что вызывает у них сердцебиение или бессонницу.
Врачи рекомендуют воздерживаться от кофе для тех, кто страдает аритмией или имеет повышенную чувствительность к кофеину. У людей с высоким давлением или тяжелой формой гипертонии риск смертности от сердечного приступа или инсульта повышается при употреблении двух и более чашек кофе в день.
Считается допустимым употребление одной чашки кофе в день. Некоторые специалисты также отмечают, что кофе может ухудшить состояние желудочно-кишечного тракта, такое как гастрит, язва и панкреатит. Кроме того, употребление кофе может увеличить риск повреждения зубной эмали. После употребления кофе рекомендуется ополаскивать рот водой и чистить зубы.
Тем не менее, кофе обладает полезными свойствами, такими как стимуляция мозговой и мышечной активности, подавление аппетита, борьба с депрессией, а также снижение риска развития некоторых заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера.
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