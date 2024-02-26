В чем вред кофе и как часто его можно пить

Кофе делает кости менее крепкими, так как в нем содержится танин, который мешает усвоению кальция.
Танин, вещество содержащиеся в изрядных дозах в кофеине, выводит кальций, который мы получаем из еды. Если человек часто пьёт кофе за завтраком, обедом, ужином и разными перекусами, то кальций будет вымываться из его организма.
Кальций полезен не только для укрепления костей, но и для слаженной работы мышечной и сердечной систем, утверждает доктор медицинских наук и врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Однако полностью отказываться от напитка не требуется. Его надо пить исключительно в умеренном количестве - 1-2 чашки в день, дала совет в заключение Павлова.
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