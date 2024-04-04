Самый популярный и востребованный для офисов бодрящий утренний напиток — кофе — невероятно взлетел в цене. Такого уровня цены на зерна сорта робуста не достигали с 2008 года. Причиной тому стали ожидания дефицита поставок сырья.
Эксперты опасаются, что аномальная жара, установившаяся во Вьетнаме в этом году, может привести к низкому урожаю зерен в грядущем сезоне. А Вьетнам - это страна, которая является крупнейшим экспортером этого сорта кофе в мире.
Конкурентами кофе во Вьетнаме становятся такие культуры как дуриан, авокадо и маракуйя. В результате в этом сезоне по сравнению с предыдущим годом экспорт кофе может снизиться на 20%
Сийярто заявил, что Словакия рискует остаться без боевой авиации, отдавая все на Украину
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто был возмущен тем, что Запад продолжает наращивать поставки вооружения, идущего на Украину. Он заявил, что многие страны НАТО и так отдали Украине все возможное вооружение, находящиеся на складах.
Пятитонный слон перевернул автомобиль с туристами в Африке
Во время сафари в национальном парке "Кафуэ" в Замбии агрессивный слон атаковал автомобиль с туристами, что привело к травмам четырех человек и смерти 80-летней американки.
В VK Клипах стартовал сериал, посвященный умершей в блокадном Ленинграде Тане Савичевой
На платформе VK Клипы стартовала премьера сериала "Осталась одна Таня". Сериал повествует об одной ленинградской школьнице, которая вела дневник во время блокады Ленинграда. Сериал имеет документальную основу. Подобный дневник вела Таня Савичева. Режиссером сериала выступил Данила Мотин. Первая серия уже доступна.
"Московское долголетие" приглашает пенсионеров на курсы по садоводству и ландшафтному дизайну
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