Самый популярный и востребованный для офисов бодрящий утренний напиток — кофе — невероятно взлетел в цене. Такого уровня цены на зерна сорта робуста не достигали с 2008 года. Причиной тому стали ожидания дефицита поставок сырья.

Эксперты опасаются, что аномальная жара, установившаяся во Вьетнаме в этом году, может привести к низкому урожаю зерен в грядущем сезоне. А Вьетнам - это страна, которая является крупнейшим экспортером этого сорта кофе в мире.

Конкурентами кофе во Вьетнаме становятся такие культуры как дуриан, авокадо и маракуйя. В результате в этом сезоне по сравнению с предыдущим годом экспорт кофе может снизиться на 20%