Стоимость како-бобов установила новый ценовой рекорд

Сегодня цены на какао-бобы на бирже ICE Futures достигли исторического максимума — $8400 за тонну, что значительно выше, чем к концу 2022 года. Этот рост начался в феврале и продолжался, превысив даже отметку в $8300 за тонну на мировом рынке впервые за всю историю.
Предполагается, что это увеличение стоимости, вызванное ослаблением рубля, увеличением затрат на логистику и упаковку, приведет к подорожанию шоколадных изделий в России на 15%. Экономисты предупреждают о дальнейших возможных последствиях данного роста для отрасли, сообщает Газета.Ру.
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