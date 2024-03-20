Стоимость како-бобов установила новый ценовой рекорд

Сегодня цены на какао-бобы на бирже ICE Futures достигли исторического максимума — $8400 за тонну, что значительно выше, чем к концу 2022 года. Этот рост начался в феврале и продолжался, превысив даже отметку в $8300 за тонну на мировом рынке впервые за всю историю.

Предполагается, что это увеличение стоимости, вызванное ослаблением рубля, увеличением затрат на логистику и упаковку, приведет к подорожанию шоколадных изделий в России на 15%. Экономисты предупреждают о дальнейших возможных последствиях данного роста для отрасли, сообщает Газета.Ру.