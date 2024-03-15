Ученые выделили напиток, который может помочь избавиться от морщин

Ученые из Сеульского национального университета представили результаты своего недавнего исследования, показывающие, что употребление напитка на основе какао может значительно уменьшить морщины и эффективно противодействовать фотостарению кожи.

Участницы эксперимента, употреблявшие напиток с высоким содержанием флаванолов, отметили заметное улучшение состояния кожи уже через 24 недели. Исследование показало, что использование какао привело к снижению среднего процента шероховатости кожи на 8,7 процентных пункта и улучшению общей эластичности на 8,6-9,1 процентных пункта.

Эти результаты подчеркивают потенциальную эффективность добавок флаванолов какао в борьбе с признаками фотостарения кожи, что открывает перспективы для разработки новых методов омоложения и ухода за кожей, сообщает МедиаПоток.