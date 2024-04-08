Врач-эндокринолог Зухра Павлова указала, что протеиновые коктейли, хоть и содержат белок, не обеспечивают ощущение физического насыщения из-за быстрого выхода жидкости из желудка. Рекомендуется добавлять растительную клетчатку, такую как фрукты и овощи, чтобы улучшить переваривание и чувство сытости. Павлова предупреждает о возможных негативных последствиях избытка белка, таких как накопление жира.

Протеиновые коктейли могут принести пользу для здоровья, особенно в контексте физических нагрузок и стремления к улучшению состояния мышц. Они помогают восстанавливать и увеличивать мышечную массу, контролировать аппетит, улучшать питание и получать дополнительные питательные вещества. Однако важно потреблять протеиновые коктейли с учетом индивидуальных потребностей и рекомендаций специалистов, а также выбирать качественные продукты с минимальным содержанием добавок, сообщает МедикФорум.