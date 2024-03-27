В Vogue объявили джинсовый плащ новым трендом весны 2024 года

Ведущие модные редакторы, включая французскую версию Vogue, выделили джинсовый плащ как один из самых актуальных предметов гардероба, привлекая внимание ценителей моды по всему миру.

Бренды, такие как Chloe, Nour Hammour, Reformation и Weekend Max Mara, представили разнообразные варианты джинсовых плащей в своих коллекциях, подчеркивая его важность и стиль.

Американская актриса Кэти Холмс сделала значительный вклад в популяризацию этого тренда, появившись на улицах Нью-Йорка в стильном джинсовом плаще, создавая образ, который вызвал настоящий ажиотаж среди поклонников моды.

Российский стилист Александр Рогов подчеркнул, что джинсовый плащ стал ключевым элементом успешного образа современной модницы, делая его неотъемлемой частью гардероба для стильных женщин этого сезона, сообщает NVL.