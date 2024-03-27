В Vogue объявили джинсовый плащ новым трендом весны 2024 года

Ведущие модные редакторы, включая французскую версию Vogue, выделили джинсовый плащ как один из самых актуальных предметов гардероба, привлекая внимание ценителей моды по всему миру.
Бренды, такие как Chloe, Nour Hammour, Reformation и Weekend Max Mara, представили разнообразные варианты джинсовых плащей в своих коллекциях, подчеркивая его важность и стиль.
Американская актриса Кэти Холмс сделала значительный вклад в популяризацию этого тренда, появившись на улицах Нью-Йорка в стильном джинсовом плаще, создавая образ, который вызвал настоящий ажиотаж среди поклонников моды.
Российский стилист Александр Рогов подчеркнул, что джинсовый плащ стал ключевым элементом успешного образа современной модницы, делая его неотъемлемой частью гардероба для стильных женщин этого сезона, сообщает NVL.
Volvo Cars завершает производство дизельных автомобилей с выпуском последней модели XC90
Компания планирует полностью перейти на производство электромобилей к 2030 году.
Финские психологи выяснили, что отдых на природе способствует замедлению восприятия времени
Ученые сравнили впечатления людей о времени, проведенном в городской среде и на природе, и обнаружили, что действия в естественном окружении ощущаются как более продолжительные.
Эксперты сообщили, что начинать борьбу с диабетом необходимо с контроля уровня сахара и снижения веса
Специалисты подчеркнули тревожный факт: каждый третий россиянин имеет избыточный вес, что является ключевым фактором риска для развития сахарного диабета.
Эксперт Стрельбицкий предупредил об опасности заправки автомобиля при включенном двигателе
Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий подчеркивает, что данная практика представляет серьезную угрозу для водителя, пассажиров и окружающих.