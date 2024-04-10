В России научным сообществом Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) был разработан новый метод модификации активированного угля, предназначенный для безопасной очистки сточных вод химической и фармацевтической промышленности от токсичных соединений, включая диметиламин.

Традиционный метод модификации активированного угля с использованием пероксида водорода (H2O2) является опасным из-за его взрывоопасности при разложении. В отличие от этого, новый метод, предложенный учеными НГПУ, использует невоспламеняющиеся реактивы, делая процесс более безопасным.

Методика модификации включает промывку сырья дистиллированной водой, обработку раствором карбоната аммония ((NH4)2CO3) и прогрев при температуре 100°C в течение двух часов. Этот метод также позволяет модифицировать отходы производства лекарств для их повторного использования, что способствует сокращению загрязнения окружающей среды.

Предприятия сибирского региона уже проявляют интерес к этому новому методу, особенно те, где обнаружено присутствие диметиламина в стоках, который является опасным для окружающей среды и может привести к массовой гибели водных организмов, сообщает РИА Новости.