Ученые из Университета Кордовы разработали метод превращения осадков сточных вод в активированный уголь

Процесс начинается с сушки и измельчения осадка, который затем смешивается с гидроксидом калия (KOH) для активации. Этот метод требует на 50% меньше KOH по сравнению с традиционными методами, что делает его экологически более дружелюбным и экономически эффективным.
Затем смесь подвергается пиролизу и кислотной обработке, результатом чего является активированный уголь с высокой площадью поверхности и отличной пористостью. Этот уголь может использоваться для очистки воздуха и воды, устранения запахов, а также для извлечения драгоценных металлов.
Предполагаемая стоимость этого продукта после оптимизации составит 8 евро за килограмм, что делает его экономически привлекательным, сообщает Ferra.Ru.
Компания Ford убирает автоматическую парковку из автомобилей
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Внедорожник Chevrolet Niva из автопарка "За рулем" преодолел 180 000 км без серьезных поломок
Хотя были некоторые непредвиденные проблемы, такие как поломка спидометра из-за неисправности датчика скорости и замена поводков стеклоочистителя, они были отремонтированы с небольшими затратами.
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