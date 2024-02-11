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Ученые из Университета Кордовы разработали метод превращения осадков сточных вод в активированный уголь
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:44

Ученые из Университета Кордовы разработали метод превращения осадков сточных вод в активированный уголь

Процесс начинается с сушки и измельчения осадка, который затем смешивается с гидроксидом калия (KOH) для активации. Этот метод требует на 50% меньше KOH по сравнению с традиционными методами, что делает его экологически более дружелюбным и экономически эффективным.

Затем смесь подвергается пиролизу и кислотной обработке, результатом чего является активированный уголь с высокой площадью поверхности и отличной пористостью. Этот уголь может использоваться для очистки воздуха и воды, устранения запахов, а также для извлечения драгоценных металлов.

Предполагаемая стоимость этого продукта после оптимизации составит 8 евро за килограмм, что делает его экономически привлекательным, сообщает Ferra.Ru.

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