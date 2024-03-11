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Россия делает в три раза больше снарядов, чем ЕС и США
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:22

Россия делает в три раза больше снарядов, чем ЕС и США

Россия производит около 250 тыс. артиллерийских боеприпасов в месяц, или около 3 млн в год. США и Европа в общей сложности ежегодно способны произвести для Украины лишь около 1,2 млн боеприпасов. Американские военные поставили цель производить 100 тыс. артиллерийских снарядов в месяц к концу 2025 года, сообщает CNN.

Западные чиновники и представители спецслужб выразили надежду, что у российских производственных мощностей есть предел. Российские заводы, скорее всего, достигнут своего пика где-то в следующем году, надеется американское издание.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, однако деньги и вооружение в Европе и США заканчиваются раньше, чем сторонникам киевского режима этого бы хотелось.



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