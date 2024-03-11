Россия производит около 250 тыс. артиллерийских боеприпасов в месяц, или около 3 млн в год. США и Европа в общей сложности ежегодно способны произвести для Украины лишь около 1,2 млн боеприпасов. Американские военные поставили цель производить 100 тыс. артиллерийских снарядов в месяц к концу 2025 года, сообщает CNN.
Западные чиновники и представители спецслужб выразили надежду, что у российских производственных мощностей есть предел. Российские заводы, скорее всего, достигнут своего пика где-то в следующем году, надеется американское издание.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, однако деньги и вооружение в Европе и США заканчиваются раньше, чем сторонникам киевского режима этого бы хотелось.
Россия, Китай и Иран проводят военно-морские учения
На фоне масштабных НАТОвских маневров в Европе, страны азиатско-тихокеанского региона проводят вместе с Россией военные учения.
Грузия раскритиковала Украину за враждебные действия
Западные страны оказывают неприкрытое давление на Грузию из-за ее диалога с Россией.
Камчатские учёные ищут уникальное средство для борьбы с борщевиком
Камчатские учёные во главе с Михаилом Кожиным из Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга, проводят исследования с целью борьбы с инвазивным растением — борщевиком Сосновского.
Ученые провели исследование о влиянии болот на климат
Ученые выявили, что болота, особенно в Западной Сибири, являются крупными хранилищами углерода и активно участвуют в углеродном цикле, поглощая углекислый газ и выделяя метан.