"Кремль никогда не был так богат — благодаря стратегическому партнеру США", — под таким провокационным заголовком вышел материал CNN, о том, что Россия получила огромную выгоду от продажи сырой и переработанной нефти своему относительно новому партнеру на Востоке — Индии. После переработки, нефтепродукты из Индии поставлялись в США и были проданы на сумму 1 млрд долл.

Всего же в 2023 году Россия продала нефти на 47 млрд долл, по данным американского СМИ. По сравнению с тем, сколько наша страна продавала Индии до начала СВО в 2022 году, объем продажи "черного золота" вырос в 13 раз.