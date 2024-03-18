Исследование ученых из Австралии раскрывает влияние настроек стиральных машин на срок службы одежды

Факторы, влияющие на срок службы одежды, включают тип машины, стиральный цикл, выбранную температуру, использование моющих средств, время стирки и тип ткани. Машины с верхней загрузкой считаются более агрессивными к тканям.
Рекомендации исследователей включают использование коротких программ с низкой температурой для одежды с пятнами, а более высокие температуры следует применять только для опасных для здоровья загрязнений.
Ткани, такие как шерсть, требуют более осторожного подхода при стирке, что может включать их ручную обработку или более редкую стирку, сообщает SM.News.
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