Исследование ученых из США выявило оптимальное время для организма человека

Ученые обнаружили, что человек чувствует себя наихудшим образом в период с 05:00 до 06:00, а наилучшее состояние организма наблюдается в 17:00.

Психиатр Бенджамин Шапиро, ведущий автор исследования, объяснил, что настроение человека естественным образом меняется с минимума утром до максимума вечером, независимо от длительности сна.

Исследователи использовали устройства для отслеживания здоровья, размещенные на телах участников, чтобы непрерывно измерять различные показатели, включая частоту сердечных сокращений, количество шагов, данные о сне и ежедневные оценки настроения.

Они пришли к выводу, что настроение человека связано с внутренними биологическими ритмами организма и улучшается с увеличением времени бодрствования, сообщает МедиаПоток.