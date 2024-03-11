Ученые провели исследование о влиянии болот на климат

Ученые выявили, что болота, особенно в Западной Сибири, являются крупными хранилищами углерода и активно участвуют в углеродном цикле, поглощая углекислый газ и выделяя метан. Однако, интенсивность этих процессов зависит от различных факторов, таких как температура поверхности болота, микрорельеф и влажность почвы.

Используя детальные наблюдения, включая данные, собранные в рамках экспедиции на Мухринском торфянике, исследователи описали разнообразные микроландшафты болота и выявили их влияние на тепло-, влаго- и газообмен с атмосферой. Они также отметили неоднородность структуры болота, что усложняет моделирование его влияния на климат.

Эти результаты помогут улучшить модели выделения и поглощения парниковых газов болотами, что важно для прогнозирования изменений климата. Кроме того, понимание процессов влаго-, тепло- и газообмена болот с атмосферой будет полезно при осушении или восстановлении нарушенных болот. Дальнейшие исследования будут направлены на изучение влияния различных болотных микроландшафтов на турбулентный перенос в атмосфере, сообщает РИА Новости.