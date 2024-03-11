Ученые выявили, что болота, особенно в Западной Сибири, являются крупными хранилищами углерода и активно участвуют в углеродном цикле, поглощая углекислый газ и выделяя метан. Однако, интенсивность этих процессов зависит от различных факторов, таких как температура поверхности болота, микрорельеф и влажность почвы.
Используя детальные наблюдения, включая данные, собранные в рамках экспедиции на Мухринском торфянике, исследователи описали разнообразные микроландшафты болота и выявили их влияние на тепло-, влаго- и газообмен с атмосферой. Они также отметили неоднородность структуры болота, что усложняет моделирование его влияния на климат.
Эти результаты помогут улучшить модели выделения и поглощения парниковых газов болотами, что важно для прогнозирования изменений климата. Кроме того, понимание процессов влаго-, тепло- и газообмена болот с атмосферой будет полезно при осушении или восстановлении нарушенных болот. Дальнейшие исследования будут направлены на изучение влияния различных болотных микроландшафтов на турбулентный перенос в атмосфере, сообщает РИА Новости.
Миллиардер Маск согласился с миллиардером Саксом относительно эффекта от санкций
Прогноз Джо Байдена в отношении России сбылся с точностью до "наоборот".
Россия, Китай и Иран проводят военно-морские учения
На фоне масштабных НАТОвских маневров в Европе, страны азиатско-тихокеанского региона проводят вместе с Россией военные учения.
Камчатские учёные ищут уникальное средство для борьбы с борщевиком
Камчатские учёные во главе с Михаилом Кожиным из Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга, проводят исследования с целью борьбы с инвазивным растением — борщевиком Сосновского.
Исследователи выделили специи, которые помогают контролировать уровень сахара в крови
Ученые из университета Сарагосы в Испании провели исследование о влиянии специй на уровень сахара в крови у людей с сахарным диабетом второго типа.