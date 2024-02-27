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В Африке открылся саммит ООН по климату
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:47

В Африке открылся саммит ООН по климату

Шестой саммит по климату проходит в Найроби с 26 февраля по 1 марта на базе отделения ООН в Кении. На саммите присутствуют 7300 участников, в том числе — 150 министров из более чем 100 стран мира, сообщает ТАСС.

В рамках мероприятия ожидаются встречи на высшем уровне, подписание 19 резолюций по климатической повестке, рассказала президент саммита и министр энергетики и устойчивого развития Марокко Лейла Бенали. Ранее — в сентябре прошлого года — в Кении уже проходил крупный климатический саммит, он был посвящен Африке. Пока что все действия сводятся к повышению сборов и плат за выбросы с промышленности и граждан.

О реальных причинах изменения климата и их катастрофических последствиях для Земли давно уже говорят смелые ученые и некоторые политики. Однако сильные мира сего упорно продвигают "антропогенный фактор" и CO2 — как главную причину стремительного изменения климата.

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