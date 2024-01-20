Новое исследование сообщает о влиянии изменений климата на человеческую жизнь

Исследование, проведенное в Университете науки и технологий Шахджалала в Бангладеш, опубликовано в научном журнале PLOS Climate. Врач Амит Рой проанализировал данные о температурных показателях, количестве осадков и продолжительности жизни в 191 стране с 1940 по 2020 год.
Он разработал индекс, учитывающий общую серьезность последствий изменения климата. Результаты исследования показали, что повышение глобальной температуры на 1 °C может сократить среднюю продолжительность жизни человека на полгода и одну неделю.
Рой подчеркнул необходимость рассматривать изменение климата как кризис общественного здравоохранения и призвал к усилиям по смягчению последствий, включая сокращение выбросов парниковых газов, для защиты здоровья населения по всему миру, сообщает Газета.Ру.
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