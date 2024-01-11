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Ученые выяснили, что гигантопитеки вымерли около 300 тыс. лет назад из-за долгой дестабилизации климата
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:05

Ученые выяснили, что гигантопитеки вымерли около 300 тыс. лет назад из-за долгой дестабилизации климата

Ученые из Университета Маккуори выяснили, что гигантопитеки, крупнейшие приматы в истории Земли, вымерли около 300 тыс. лет назад из-за долгой дестабилизации климата в Южной и Юго-Восточной Азии. Они приобрели узкую диетическую специализацию, что привело к трудностям в адаптации к меняющимся условиям среды.

Ближайшие соседи гигантопитеков, китайские орангутанги, успешно приспособились благодаря своей всеядности и компактным размерам.

Исследование включало анализ климатических условий, останков гигантопитеков и их соседей, а также изучение осадочных пород. Ученые отмечают, что нестабильность климата и высокая степень экологической специализации стали ключевыми факторами, которые привели к вымиранию гигантопитеков.

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