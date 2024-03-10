Пермские ученые разработали способ сделать устройства умного города дешевле

В усилиях удешевления устройств для умных городов, ученые из Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН) разработали метод снижения затрат на сенсоры оптической рефлектометрии. Этот метод позволяет сохранить высокое пространственное разрешение при регистрации событий, при этом используя меньшее количество оборудования и математическую обработку данных. Инновация, которая уже позволила снизить стоимость устройства на треть, обеспечивает точное регистрирование различных параметров окружающей среды, таких как температура, деформации, концентрация газов и другие.
Методика разработана с возможностью применения не только в умных городах, но и в других областях, включая исследования фотонных интегральных схем. Это открывает перспективы для точных и надежных средств навигации, оптоэлектронных устройств и телекоммуникационных сетей.
Исследование, проведенное пермскими учеными, выполнено в рамках государственного задания и опубликовано в 2024 году, продемонстрировав значительный прогресс в области оптимизации стоимости и повышения эффективности умных городов, сообщает ТАСС.
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