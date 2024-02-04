Археологи и исследователи раскрывают тайну падения древнего города Геф

Новые данные, полученные в результате археологических раскопок, открывают, что город был разрушен в VIII веке до нашей эры после атаки арамейского царя Азаила, а затем окончательно разрушен ассирийцами и вавилонянами.

Главная тайна заключалась в причинах разрушения и пожара в городе. В отличие от предположений о стихийных бедствиях или "небесном огне", исследования подтвердили, что Геф погиб от рук человека в результате военных действий. Разрушение стен и наличие ферромагнитных частиц в использованных для строительства кирпичах подтверждают, что город был специально разрушен и подвергся интенсивному пожару, сообщает SM.News.