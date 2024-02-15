Американская компания Cisco вынуждена пойти yа жесткие меры и сократить 4000 работников. Причина - в слабом спросе на сетевое оборудование, которое производит фирма, и, как следует, жесткая экономия, сообщает издание Reuters.

Это количество сотрудников составляет пять процентов от общего количества, сообщают авторы статьи. Акции компании уже упали, а эксперты уверены, что в ближайшее время повышения спроса на продукцию не ожидается. На данный момент большинство клиентов так же работают над сокращением расходов.

- Мы по-прежнему наблюдаем слабый спрос со стороны наших клиентов, предоставляющих телекоммуникационные и кабельные услуги, - ответил на вопросы генеральный директор компании Чарльз Роббинс.

Руководство компании сообщает, что на выходные пособия и другие расходы, связанные с масштабным увольнением, они планируют потратить около 800 миллионов долларов.