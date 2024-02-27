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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:22

"Синема-5" будет транслировать послание Путина бесплатно

Выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию, которое состоится 29 февраля этого года, бесплатно покажут в сети кинотеатров "Синема 5". Об этом агентству ТАСС сообщил директор отдела коммуникаций Артем Павловский.

Сеть "Синема-5" имеет 22 кинотеатра в 20-ти регионах, помимо того, у сети есть суббренды, где также планируется трансляция.

Этот показ — инициатива самого кинотеатра. Это вклад в развитие нашей страны и укрепление общества, сообщили в "Синема-5".

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