Выступление президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию, которое состоится 29 февраля этого года, бесплатно покажут в сети кинотеатров "Синема 5". Об этом агентству ТАСС сообщил директор отдела коммуникаций Артем Павловский.

Сеть "Синема-5" имеет 22 кинотеатра в 20-ти регионах, помимо того, у сети есть суббренды, где также планируется трансляция.

Этот показ — инициатива самого кинотеатра. Это вклад в развитие нашей страны и укрепление общества, сообщили в "Синема-5".