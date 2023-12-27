Московский международный кинофестиваль 2024 года запланирован на период с 19 по 26 апреля

Основной площадкой события станет киноцентр "Октябрь". Организаторы подчеркнули, что ежегодно в рамках фестиваля будут представлены более 200 фильмов в десяти кинотеатрах Москвы.

Призы ММКФ включают в себя статуэтки "Золотой Святой Георгий", "Серебряный Святой Георгий", а также специальные награды, такие как "За вклад в мировой кинематограф" и "Верю. Константин Станиславский". Дата приема заявок для участия в конкурсных и внеконкурсных программах 46-го ММКФ будет объявлена позднее. Стоит отметить, что ММКФ, один из старейших кинофестивалей в мире, был впервые проведен в 1935 году под председательством режиссера Сергея Эйзенштейна и с 1959 года проводится регулярно, сообщает РИА Новости.