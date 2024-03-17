С учётом досрочного голосования общий процент явки составил 83,87%, сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения регионального избиркома. "Итоговая явка на выборы президента Российской Федерации в Херсонской области с учётом явки на досрочном голосовании составила 83,87%", — говорится в сообщении комиссии в Telegram.

В Луганской Народной Республике этот же показатель составил 87,12%. "На 18:00 явка составила 87,12%", — сказала журналистам председатель избиркома ЛНР Елена Кравченко.

Информация из этих регионов пришла так рано потому что из-за опасной ситуации избирательные участки в ЛНР и Херсонской области закрылись в 16:00, раньше других регионов на четыре часа.

Согласно сайту ЦИК России, к 16 часам дня по мск явка по всей России на президентские выборы составила более 70%.











