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Четыре кандидата в президенты осталось
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:18

Четыре кандидата в президенты осталось

Элла Панфилова в четверг, 8 февраля, провела заседание ЦИК, по итогам которого стало известно поименно, кто участвует в избирательной президентской кампании дальше, а кто из нее официально выбыл. Из восьми первоначальных претендентов, четыре участника уже сошли с дистанции.

ЦИК зарегистрировала четырёх кандидатов на пост главы государства. В бюллетенях будут: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии "Новые люди", Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.

Сошли с дистанции в президентской гонке: Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Анатолий Баташев и Рада Русских. У них либо недостаточно набрано подписей, либо процент брака подписей превышает порог в 5%, или выявлены другие нарушения. В будущем планируется разрешить сбор подписей вести через Госуслуги, сообщила глава ЦИК Панфилова.

Напомним, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На участие в электронном голосовании уже подали заявки более 1 млн граждан.

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