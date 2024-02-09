Элла Панфилова в четверг, 8 февраля, провела заседание ЦИК, по итогам которого стало известно поименно, кто участвует в избирательной президентской кампании дальше, а кто из нее официально выбыл. Из восьми первоначальных претендентов, четыре участника уже сошли с дистанции.
ЦИК зарегистрировала четырёх кандидатов на пост главы государства. В бюллетенях будут: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии "Новые люди", Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин.
Сошли с дистанции в президентской гонке: Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Анатолий Баташев и Рада Русских. У них либо недостаточно набрано подписей, либо процент брака подписей превышает порог в 5%, или выявлены другие нарушения. В будущем планируется разрешить сбор подписей вести через Госуслуги, сообщила глава ЦИК Панфилова.
Напомним, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На участие в электронном голосовании уже подали заявки более 1 млн граждан.
Интервью журналиста из США с Путиным стало "информационной бомбой"
Беседу американского журналиста и президента России в первые часы после публикации посмотрели десятки миллионов американцев. Его уже назвали "интервью десятилетия".
Байден призвал США не бросать Киев
Свою точку зрения он высказал на на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке.
Военному пенсионеру, депортированному из Латвии, в России выделили квартиру
Двухкомнатную служебную квартиру 82-летнему Каткову отдали власти Калининграда.
Финляндия: Границы с Россией будут закрыты до 14 апреля
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.