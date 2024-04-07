Цикады, известные своим шумным щебетанием, обычно появляются в апреле или мае для размножения, прежде чем снова уйти под землю. В США существует 15 "периодических" стай цикад, три из которых появляются каждые 13 лет, а остальные — каждые 17.

Энтомологи ожидают, что миллионы цикад наводнят центральную и северную Алабаму на протяжении шести-восьми недель. В то время как некоторые выражают опасения, многие в академической среде с нетерпением ждут этого необычного события. Доктор Кэти Дана, эксперт по цикадам, долгие годы ждала этого события и подчеркивает его значение.

Несмотря на опасения о возможном ущербе декоративным растениям, академические сообщества рассматривают это событие как уникальную возможность. Один профессор из Огайо разработал приложение Cicada Safari, позволяющее пользователям отслеживать появление и плотность цикад по загруженным фотографиям.

Хотя цикады с виду имеют большие популяции, ученые предупреждают о возможном влиянии изменения климата на их количество. Высокие температуры или вырубка лесов могут уменьшить популяции цикад, потенциально подвергая их выживание риску путем нарушения естественного баланса хищников и жертв.