В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск от Генпрокуратуры, которая хочет истребовать в пользу российского государства акции группы ЧЭМК. Сейчас ценные бумаги находятся в собственности АО "Компания "Эталон" Юрия и Людмилы Антиповых, пишет "Комерсантъ".

Генпрокуратура России добивается отмены приватизации, проведенной еще в 90-х годах, трех заводов Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Предприятия сейчас действуют в интересах недружественных стран, резиденты которых взяли заводы под свой контроль, считает Генпрокуратура.

Подробности поданного Прокуратурой иска стали известны газете "Коммерсантъ". Как пишет издание: "проведенная более 30 лет назад приватизация заводов, относящихся к ВПК, была незаконной, так как для этого требовалось разрешение правительства России".