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Ученые из Австралии выяснили, что темный шоколад благоприятно влияет на здоровье человека
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:02

Ученые из Австралии выяснили, что темный шоколад благоприятно влияет на здоровье человека

Работа ученых показала, что полезные бактерии, населяющие кишечник, благосклонно реагируют на употребление темного шоколада.

Темный шоколад действует как пребиотик, не всасываясь в тонкую кишку, но создавая благоприятную среду для роста и размножения здоровой микробиоты. Этот продукт также обогащен пробиотиками, что стимулирует выработку постбиотиков, полезных для пищеварения.

Исследователи установили, что темный шоколад, содержащий не менее 70 процентов какао, и молочный шоколад с 45 процентами какао, оба обогащенные пробиотиками, способствуют синтезу полезных жирных кислот, необходимых для поддержания аппетита и энергии организма.

В свете этих результатов, ученые рекомендуют употреблять темный шоколад в умеренных количествах для поддержания здоровья, отдавая предпочтение продуктам с высоким содержанием какао, сообщает Российская Газета.

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