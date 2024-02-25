Эксперт Беляева обсудила роль тёмного шоколада в процессе снижения веса

Инга Беляева, преподаватель Российского биотехнологического университета, отметила, что многие диеты требуют полного отказа от сладостей, однако тёмный шоколад может быть полезным в умеренных количествах.

Этот продукт, богатый натуральным какао и низким содержанием сахара, помогает снизить стресс и уровень кортизола, предотвращая переедание. Мононенасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в масле какао, ускоряют обмен веществ и сжигание жиров.

Рекомендуется употреблять не более 25 г тёмного шоколада в день, чтобы избежать лишнего употребления калорий. Беляева предупреждает, что белый и молочный шоколад содержат мало какао и много сахара, что может быть вредным для здоровья при снижении веса, сообщает RT.