Эксперт Беляева обсудила роль тёмного шоколада в процессе снижения веса

Инга Беляева, преподаватель Российского биотехнологического университета, отметила, что многие диеты требуют полного отказа от сладостей, однако тёмный шоколад может быть полезным в умеренных количествах.
Этот продукт, богатый натуральным какао и низким содержанием сахара, помогает снизить стресс и уровень кортизола, предотвращая переедание. Мононенасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в масле какао, ускоряют обмен веществ и сжигание жиров.
Рекомендуется употреблять не более 25 г тёмного шоколада в день, чтобы избежать лишнего употребления калорий. Беляева предупреждает, что белый и молочный шоколад содержат мало какао и много сахара, что может быть вредным для здоровья при снижении веса, сообщает RT.
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