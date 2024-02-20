Диетолог Несл опровергает миф о полезности черного шоколада

Диетолог Марион Несл указывает на недостаточное содержание антиоксидантов в этом продукте. Она отмечает, что добавление сахара и растительных масел в процессе изготовления шоколада снижает его полезные свойства.
Несмотря на утверждения о высоком содержании флавонолов, для получения необходимого эффекта требуется употребление значительного количества шоколада, что может привести к лишнему весу и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает SM.News.
Ученые из США выявили, что способность пожилых людей разбираться в других людях ухудшается с возрастом
С возрастом люди становятся более уязвимыми к обману и эксплуатации. Для изучения этого явления использовалась социальная задача по азартным играм в Айове, показавшая, что различия в лицах влияют на принятие решений и обучение в разных возрастных группах.
Штат Гавайи в США готовится ввести климатический налог для туристов в размере $25
Решение ввести налог пришло в ответ на успешный опыт других стран, таких как Италия, Греция и Новая Зеландия, которые уже внедрили подобные меры. Собранные средства будут направлены на охрану окружающей среды, включая защиту пляжей и сокращение риска лесных пожаров.
Медики высказали опасения относительно применения препаратов для лечения болезни Альцгеймера
Хотя эти препараты могут замедлить ухудшение когнитивных функций, они также сопряжены с потенциальными серьезными побочными эффектами, такими как сокращение объема мозга и кровотечения.
Исследования ученых сосредоточены на разработке вакцин для предотвращения рака
Выявлено более десятка патогенов, способных вызвать онкологические заболевания. Специалисты изучают возможные связи между инфекциями и раком, а также разрабатывают меры защиты.