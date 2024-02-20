Диетолог Несл опровергает миф о полезности черного шоколада

Диетолог Марион Несл указывает на недостаточное содержание антиоксидантов в этом продукте. Она отмечает, что добавление сахара и растительных масел в процессе изготовления шоколада снижает его полезные свойства.

Несмотря на утверждения о высоком содержании флавонолов, для получения необходимого эффекта требуется употребление значительного количества шоколада, что может привести к лишнему весу и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает SM.News.