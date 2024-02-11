"RT": эксперт Инга Беляева поделилась своим видением состава и значимости шоколада

Шоколад содержит масло какао, кофеин и теобромин, которые тонизируют организм, снимают усталость и повышают настроение. Он также богат микроэлементами, такими как кальций, фосфор и витамины группы B и РР.
Беляева отмечает, что шоколад улучшает работу мозга. Чтобы качество продукции соответствовало стандартам, необходимо, чтобы состав шоколада содержал не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов.
С увеличением интереса к здоровому питанию производители расширяют ассортимент и обогащают шоколад белками, минералами и витаминами, а также используют подсластители неуглеводной природы.
Продукция уже представлена с добавками растительного и животного происхождения, обогащающими шоколад необходимыми компонентами. Такие добавки, как злаковые хлопья, орехи и пряности, помогают снизить калорийность и обогатить продукт необходимыми питательными веществами, сообщает RT.
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