Эксперты сообщают, как повлияет на российский шоколад подорожание какао-бобов

В последнее время цены на какао-бобы установили новый рекорд, достигнув 5874 долларов за тонну, что почти вдвое выше прошлогодних значений. Причины такого подъема включают засуху в Западной Африке и проблемы с доставкой через Красное море.
Эксперты отмечают, что подорожание сырья скорее всего отразится на ценах на шоколад и другие кондитерские изделия. Профессор Вячеслав Чеглов с РЭУ им. Г. В. Плеханова прогнозирует возможное увеличение цен на массовую кондитерскую продукцию на 10-15% к середине года, а на продукцию элитного сегмента — горький шоколад или зерновой кофе высокого качества — цены также могут подняться, хотя это сложнее предсказать. Однако, реальная цена какао-бобов может измениться в зависимости от фактического урожая.
Другие эксперты, включая Дениса Терновского из Президентской академии, считают, что повышение цен на какао-бобы приведет к росту цен на кондитерские изделия. Они предполагают, что потребители могут обратиться к продукции с меньшим содержанием шоколада из-за его более высокой стоимости, хотя шоколад всё же останется доступным на прилавках магазинов.
Таким образом, российские потребители могут столкнуться с увеличением цен на шоколадные товары в ближайшем будущем, а производители и ритейлеры, вероятно, будут принимать меры, такие как акции и специальные предложения, чтобы удержать покупателей в условиях повышенных цен на сырье, сообщает Российская Газета.
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