Диетолог Соломатина предоставляет советы по нормализации уровня сахара в крови через замену вредных продуктов

Зефир и темный шоколад становятся альтернативой вредным сладостям. Эксперт подчеркивает важность медленных углеводов, предпочитая цельнозерновые крупы, овощи и фрукты. Белок, важный для организма, рекомендуется получать из различных источников, таких как курица, рыба, яйца, нут, фасоль и орехи.

Для замены обычных сладостей диетолог предлагает включить в рацион сухофрукты, темный шоколад, ягоды, фрукты, орехи, зефир и пастилу. Рекомендации также включают употребление какао с финиками или темным шоколадом для получения энергии. Важным элементом поддержания стабильного уровня сахара в крови является правильный и качественный сон. Антистрессовые продукты, такие как бананы, черешня, мороженое и травяные чаи, помогут снять тревожность и регулировать сахар в крови.

Диетолог напоминает, что глюкоза важна для нормального функционирования организма, но подчеркивает важность поддержания стабильности её уровня. Избегание вредных продуктов и предпочтение полезных альтернатив играют ключевую роль в поддержании здорового уровня сахара в организме, сообщает SM.News.