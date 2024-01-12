Китайские ученые провели исследование, которое указывает на связь между темным шоколадом и снижением риска развития гипертонии

Китайские ученые из больницы университета Шаосин провели исследование, опубликованное в Scientific Reports, которое указывает на связь между регулярным употреблением темного шоколада и снижением риска развития гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование включало более 64 тысяч участников, и анализировались их истории болезней и пищевые привычки.

Наибольшее внимание было уделено 12 сердечно-сосудистым заболеваниям, включая инфаркты, инсульты, сердечную недостаточность и гипертонию. Ученые выявили, что те, кто употреблял темный шоколад, имели меньший риск развития данных патологий. Этот эффект связан с высоким содержанием в темном шоколаде растительных соединений флаванолов.

Флаванолы, как известно в медицине, способны поддерживать функцию сосудистого эндотелия и повышать их эластичность, а также предотвращать "склеивание" тромбоцитов через усиленную генерацию оксида азота. Таким образом, регулярное употребление темного шоколада может представлять собой полезную практику для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, сообщает Involta.