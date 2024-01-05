Врач Сычева предостерегает некоторых людей от употребления горького шоколада

Врач-диетолог Наталья Сычева предостерегла от употребления горького шоколада тех, у кого есть индивидуальная непереносимость его компонентов. Она отметила, что аллергия на какао-масло может быть причиной для исключения этого продукта из рациона. Также горький шоколад не рекомендуется людям с мигренями или склонностью к повышенному давлению, так как он содержит вещество, способное вызвать спазм сосудов и усилить головную боль или повысить давление.

Для тех, у кого сахарный диабет второго типа или ожирение, врач рекомендует ограничивать употребление горького шоколада, хотя полных противопоказаний нет. Суточная порция не должна превышать 20-30 граммов. Также она подчеркнула, что шоколад не рекомендуется детям до трех лет.

Для более здорового потребления горького шоколада, врач предложила употреблять его после салата из сырых овощей или после белковой нежирной пищи. Сначала рекомендуется употребить кусочек индейки, курицы или рыбы, а затем порцию шоколада, сообщает Риамо.