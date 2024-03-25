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Эксперт Вострухов высказался о проекте имплантов Илона Маска от Neuralink
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:45

Эксперт Вострухов высказался о проекте имплантов Илона Маска от Neuralink

Эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов высказал мнение относительно инициативы Илона Маска по выпуску имплантов от Neuralink, предназначенных для восстановления зрения у слепых с рождения. Он признает технологию впечатляющей, но выражает сомнения относительно ошеломительных результатов.

Вострухов ссылается на предыдущие анонсы, включая разработку FlatScope, которая предполагала восстановление не только зрения, но и слуха. Эксперт подчеркивает сложность механизма зрения и высокие риски травматизации при хирургических вмешательствах, что может снизить эффективность проекта, сообщает Общественная Служба Новостей.

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