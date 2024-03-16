Терапевт Пивоварова сообщила, какие продукты следует исключить для снижения холестерина

Профессор кафедры терапии медицинского факультета ГУП, Оксана Пивоварова, предостерегает от опасностей повышенного уровня "плохого" холестерина, который может привести к серьезным заболеваниям.

Для его снижения рекомендуется изменить диету, исключив из неё красное мясо, жирное молоко и трансжиры, такие как чипсы и попкорн, а также обогатить рацион растворимой клетчаткой и жирными кислотами Омега-3 из морской рыбы.

Помимо этого, для эффективного снижения холестерина необходимо изменить образ жизни, включая уменьшение употребления алкоголя, сброс лишнего веса и регулярные физические упражнения, сообщает МедЗдрав.Инфо.